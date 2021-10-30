Kars'ta lapa lapa kar yağışı altında Cumhuriyet coşkusu

KARS (İHA) - Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü, Kars'ta lapa lapa yağan kar ve eksi 5 derece soğukta coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı töreni Valilik makamında Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün tebrikleri kabulüyle başladı.

Tören daha sonra Valilik önünde devam etti. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç ile birlikte tören alanını araçla dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı. Öksüz, "Bugün, Aziz Milletimizin, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde kendi küllerinden, çağdaş ileri bir Cumhuriyet var etmeyi başardığı gündür. Bugün, Türk Milletinin yeniden bir şahlanış ve zaferle kurmuş olduğu yeni ve genç yönetimin kuruluş günüdür. Bugün, Yüce Türk Milletinin bağımsızlığını ilan ederek, millet olma, bir ve beraber olma bilincinin bayramıdır. Milletimiz, devletimiz, Cumhuriyetimiz, sonsuza kadar hür yaşasın. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri daha sonra öğrencilerin şiir okuması ile devam etti. Etkinlikte Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tunç tarafından madalyaları verildi. Cumhuriyet Bayramı töreni, müzik sunumu, öğrencilerin folklor gösteri ve resmigeçit töreniyle son buldu.

Öte yandan, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında başlayan yoğun kar yağışına rağmen vatandaşlar tören alanını terk etmedi. Kar yağışı altında kutlanan bayrama vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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