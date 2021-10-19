Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kardan dolayı Allahuekber dağlarının 3 bin 180 metre rakımlı tepeleri ile 2 bin 600 metre rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı kuşların tarlalarda yiyecek bulmaya çalışması dikkati çekti.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title