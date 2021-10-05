Kars'ta dolu etkili oldu
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından yaklaşık 20 dakika yağan dolu, Sarıkamış'ı beyaza bürüdü.
Araçların üzeri, bina çatıları beyaz örtü ile kaplandı.
Caddelerde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.
AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri