Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi

Dünyada göç eden bozayıların yaşadığı tek bölge olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, beslenmek için çöplüğe giden bozayı ailesi görüntülere yansıdı.

KARS (AA) - Dünyada göç eden bozayıların yaşadığı tek bölge olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, beslenmek için çöplüğe giden bozayı ailesi görüntülere yansıdı.

Yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne giden bozayılar, yavruları ile birlikte tehlikeli bir yolculuk yapıyor.

Orman içinden gelen ayılar, önce kara yolunu, ardından demir yolunu geçerek çöplüğe ulaşıyor. Burada buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar tekrar ormanlık alana dönüyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ayıların çöplükten beslenmesinin ekolojik bir tuzak olduğunu söyledi.

Bozayıların bu mevsimde kuşburnu ağaçlarıyla beslenmesi gerektiğini anlatan Çoban, "Kış uykusuna hazırlık yapmaları için ormanda daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyordu ancak bölgede bulunan çöplük onlar için ekolojik tuzak. Bazı bozayılar, hazır besin olan çöpe odaklandıkları için sadece çöpten besleniyorlar. Ormanlarda beslenmedikleri zaman, orman için faydaları azalıyor. Bu durumu yavrularına öğreterek geleceğe de aktarıyorlar. Bu da bizim için tehlikeli bir durum." diye konuştu.

Ayıların çöplüğe gidişlerinin hem kendileri hem de insanlar için tehlike arz ettiğini dile getiren Çoban, "Karayolları o bölgede levhalama çalışmaları yaptı. Yine de bu bölgelerden geçen sürücülerin dikkat etmesi lazım. Ayrıca demir yolları da çöplük içinde olduğu için makinistlerin bu bölgeden geçerken dikkatli ve ağır geçmesi konusunda uyarılar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ferdi Kadıoğlu Muslera Caner Erkin Lewis Hamilton
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Derya Yanık Mahmut Özer Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesi görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:55:31. #1.11#