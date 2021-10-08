Kars'ta canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KARS (AA) - Kentte önceden Kavga ettikleri belirtilen E.K. ile F.B, Kars Belediyesine ait canlı hayvan pazarında karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K'nin tabancayla ateş açtığı F.B. yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Zanlı E.K. ise polislerce gözaltına alındı.