Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi - Haberler
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Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Kars'ta 30 Ekim Kars'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Kars Kalesi'nde ışık ve lazer gösterisi yapıldı.

KARS (İHA) - Kars'ta 30 Ekim Kars'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Kars Kalesi'nde ışık ve lazer gösterisi yapıldı.

Kars Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, tarihi Kars Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen gösteri, büyük beğeni topladı. Kars'ın kurtuluşuna ithafen gerçekleştirilen etkinlikte, Kars Kalesi'ne Türk bayrağı, Atatürk, Türkiye haritası ve çeşitli motifler yansıtıldı.

Öte yandan vatandaşlar, Kars Kalesi'nde eteklerinde gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterisine vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdi. - KARS

Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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