Kars'ta, Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta, Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta, Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kars'ta bir astsubay gözaltına alındı.

KARS (AA) - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kars'ta bir astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte düzenlenen operasyonda bir muvazzaf astsubay yakalandı.

Gözaltına alınan astsubayın Kars'taki işlemleri sonrası soruşturmanın yürütüldüğü Balıkesir'e gönderileceği öğrenildi.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

 Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖPDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi! Sedat Peker için tutuklama kararı

Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi! Sedat Peker için tutuklama kararı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title