Kars'ta araçtan hırsızlığın zanlısı yakalandı

KARS (İHA) - Kars'ta park halindeki araçtan 20 bin lira nakit para ve inşaat malzemelerinin çalınması olayının zanlısı yakalandı.

Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıyı kamera ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesinin ardından kısa sürede tespit ettiği ortaya çıktı.

Kars'ta Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan N.B. ye ait ikamete girilerek evinin önünde bulunan kiralık aracın, araç içerisinden 20 bin lira ile bagajda bulunan inşaat malzemeleri çalındı.

N.B. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri bölgede bulunan kamera Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları tek tek inceledi. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin D.Y. olduğu tespit edildi.

Adres bilgileri ve açık kimliği belirlenen D.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgi adli işlem başlatıldı. - KARS

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