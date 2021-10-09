KARS'TA 6 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA DURUŞMANIN ERTELENMESİYLE GERGİNLİK ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARS'TA 6 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA DURUŞMANIN ERTELENMESİYLE GERGİNLİK ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı olayın davasına Sivas'ta devam edildi.

SİVAS (DHA) - KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı olayın davasına Sivas'ta devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 3 Aralık'a erteledi. Duruşmada gerginlik çıkması üzerine güvenlik gerekçesiyle salondaki izleyiciler dışarı çıkarıldı.

Olay, 2019 yılında Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde yaşandı. Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Göçmen ve K. aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, K. ailesi tarafları ellerinde Kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi daha sonra da bir evi taradı. Silahlı kavgada, Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Ahmet K., Aptulbaki K., Habip K., Kıyasettin K., Nuriye K., Resul K., Erdinç K., Mustafa K., Savcı K., İsmail K. ve Ruhani K. gözaltına alınarak tutuklandı. Olay sonrası sanıklar hakkında açılan dava güvenlik gerekçesiyle Sivas'a verildi.

Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, Sivas E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar ile tanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklardan Ahmet K., savunmasını yaptığı sırada, salonda bulunandan bazıları müdahale etmek istedi. Bu nedenle mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti bir süre duruşmaya ara verdi. Güvenlik gerekçesiyle mahkemeye izleyici olarak katılanlar salondan çıkarıldı. Aranın ardından Ahmet K., hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi. Sanık Aptulbaki K. ise yazılı savunma vermek üzere süre istedi. Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

KARS'TA 6 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA DURUŞMANIN ERTELENMESİYLE GERGİNLİK ÇIKTI

KARS'TA 6 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA DURUŞMANIN ERTELENMESİYLE GERGİNLİK ÇIKTI

KARS'TA 6 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA DURUŞMANIN ERTELENMESİYLE GERGİNLİK ÇIKTI

KARS'TA 6 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA DURUŞMANIN ERTELENMESİYLE GERGİNLİK ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka İrem Derici
Spor Marcao Kim Min-jae Ersun Yanal Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KARS'TA 6 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA DURUŞMANIN ERTELENMESİYLE GERGİNLİK ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:48:18. #1.17#