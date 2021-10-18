Kars Şeker Fabrikası pancar alım kampanyası başladı

KARS (Habermetre) - Kars Şeker Fabrikası'nın 2021-2022 Pancar Alım Kampanyası açılışı Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kars Şeker Fabrikası toplantı salonunda düzenlenen kampanya açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ak Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haber leşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türk Şeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, Fabrika Müdürü Ayhan Babacan, Sendikası Başkanı Yaver Kop ve Erzurum Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Yağanoğlu tarafından birer konuşma yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptığı konuşmada; Şeker Fabrikası'nın 1993 yılından beri bir tarım ve hayvancılık şehri olan Kars'a ve bölgeye hizmet veren, Kars'ın gözbebeği bir sanayi kuruluşu olduğunu belirterek, bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen kampanya döneminin çalışanlara, üreticilere, Kars'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını ve kampanya sezonun kazasız, belasız tamamlanmasını diledi.

Tarımla sanayinin birleştiği öncü kuruluşlardan olan şeker fabrikalarının Türk tarımı ve Türk sanayisi üzerinde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu düşündüğü ve ülkenin sanayileşme sürecinde şeker fabrikalarının çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: " Bu açıdan baktığımızda Kars Şeker Fabrikamızın; 550 civarında çiftçisi, memur, işçi, kampanya personeli ve taşeron ile birlikte 500'ün üzerinde çalışanıyla, istihdam ve üretim açısından ilimiz ve bölgemiz adına önemli katma değer sağladığını görmekteyiz. Bu yılki pancar ekimi miktarı, tahmini şeker ve yan ürünleri üretimini önceki dönemlerle kıyasladığımızda, bir artış olduğunu görüyoruz. İlimizin ve bölgemizin önemli bir değeri olan şeker pancarı ve şeker üretimini elbette yeterli göremeyiz. Bizlere düşen; şeker pancarı ekilen köy sayısını, çiftçi sayısını ve en önemlisi de şeker pancarı ekilen arazi miktarını, dolayısıyla üretimi artırmaktır. " Şeklinde konuştu.

Elbirliğiyle şeker pancarı üretimini artırmamız gerekiyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: konuşmasını "Şeker pancarı üretiminde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi ve sektörün paydaşlarının etkin bir koordinasyonla, şeker pancarının ilimizin başka hangi bölgelerinde ekilebileceği ve üretimin ne şekilde artırılabileceği noktasında tüm paydaşlarla birlikte bir ekip çalışması yapılırsa, Kars Barajı'nın da devreye girmesiyle önümüzdeki dönemlerde daha fazla ve daha verimli üretim yapılabileceğini, dolayısıyla fabrikamızı ayakta tutabileceğimizi düşünüyorum. Gerek sertifikalı tohum kullanarak, gerekse tohum ıslahıyla ve fabrikamızı ileri teknolojiyle donatarak üretim için uygun koşulları sağladığımızda, şeker pancarı ve şeker üretimimizi kat kat artıracağımıza, bunun sonucunda da şeker ve diğer yan ürünleri ihraç eder hale dahi gelebileceğimizi düşünüyorum. Eğer üretimi artırabilirsek; hem fabrikamızı daha fonksiyonel ve verimli hale getirmiş olacağız, hem buradaki işçilerimiz daha fazla çalışma imkanı bulacak, hem de çiftçimiz daha fazla kazanacaktır. Zira; fabrikamızın istihdam, iç göçün yavaşlatılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması gibi sosyo-ekonomik işlevlere de katkısı olduğunu biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; 28'inci şeker pancarı alımı ve şeker üretimi kampanyasının hayırlara vesile olmasını, kazasız-belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. " Şeklinde sonlandırdı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Kars Şeker Fabrikası'na ilk pancarlarını teslim eden çiftçilere çeşitli hediyeler verildi. Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan dua eşliğinde kurban kesildi.

Kars Şeker Fabrikası yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından çiftçiler pancarlarını kantarda tarttırarak fabrikaya teslim etti.

Kars Şeker Fabrikası'nın 2021-2022 Pancar Alım Kampanyası açılış programına: Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ak Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haber leşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Fabrika Müdürü Ayhan Babacan, Şeker-İş Sendikası Başkanı Yaver Kop ve Erzurum Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Yağanoğlu, kamu kurum-kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, işçiler ve pancar üreticileri katıldı.

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