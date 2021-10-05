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Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında helikopter ve drone destekli trafik denetimi yaptı.

KARS (AA) - Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında helikopter ve drone destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve kara yollarında alınan tedbirlerin incelenmesi amacıyla helikopter ile Kars-Erzurum ve Kars-Iğdır kara yolunu Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde havadan denetledi.

Trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bilgi verdi. Helikopterin yanı sıra drone ile de tespit edilen hatalı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 300 aracı kontrol eden ekipler, ayrıca sürücülere kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıttı.

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi

Kara yollarındaki trafik helikopter ve drone ile denetlendi
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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