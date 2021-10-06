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Kars beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars beyaza büründü Kars'ta gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

SUSUZ, KARS (İHA) - Kars beyaza büründü

KARS - Kars'ta gece başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu Kars Susuz karayolu üzerinde bulunan köylerde yaşayan köylüler güne kar ile uyandı. Beyaza bürünen köylerde hayvanlarını dışarıda bırakan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

"Kars'ın karı, kışı, kıyameti başladı"

Ekim ayında kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Ekim ayındayız, kış bu sene Kars'a çok erken geldi. havalar soğudu, eksi 5 dereceye kadar düştü. dün akşamdan beri lapa lapa kar yağıyor. Kars'ın karı, kışı, kıyameti başladı diyebiliriz" dedi.

Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışını aralıklarla devam edeceği öğrenilirken, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eski 5 dereceye düştü.

Kars beyaza büründü

Kars beyaza büründü

Kars beyaza büründü

Kars beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri
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