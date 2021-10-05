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Kars Belediyesi'nden dolandırıcılık açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars Belediyesi'nden dolandırıcılık açıklaması

Kars Belediye Başkanlığı'ndan, "Sosyal Medya Dolandırıcılık Olayı" ile ilgili açıklama yapıldı.

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanlığı'ndan, "Sosyal Medya Dolandırıcılık Olayı" ile ilgili açıklama yapıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı art niyetli kişiler tarafından sosyal medya üzerinden Belediyemizin ismi kullanılarak, personel alımı yapılacağı belirtilerek dolandırıcılık yapmak suretiyle vatandaşlardan maddi yardım talep edildiği bilgisi alınmıştır. Belediyemizde personel alımları yasal mevzuat çerçevesinde web sitemizde ve basın/yayın kuruluşları aracılığıyla ilan edilerek, kamuoyuna açıklanmaktadır" denildi.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür isteklerde bulunan dolandırıcılara itibar etmemeleri, bu gibi durumla karşılaştıklarında en yakın emniyet birimine ya da 112 ihbar hattını arayarak ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir." - KARS

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