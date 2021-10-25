KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLERİNİN KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLERİNİN KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI Kars Belediye Başkanlığı Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi No: 19İHALE TARİHİ : 15/11/2021 Pazartesi günü saat: 14. 00-15. 20 arası ( Onar dakika ) 16/11/2021 Salı günü saat: 08. 30-16.
KARS (Habermetre) - KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLERİNİN KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI Kars Belediye Başkanlığı Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi No: 19
İHALE TARİHİ : 15/11/2021 Pazartesi günü saat: 14. 00-15. 20 arası ( Onar dakika ) 16/11/2021 Salı günü saat: 08. 30-16. 50 arası ( Beşer dakika ) İHALE YERİ : Kars Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
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