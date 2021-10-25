KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLERİNİN KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI - Haberler
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KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLERİNİN KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI

Habermetre - Haberler | Toplum
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLERİNİN KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLERİNİN KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI Kars Belediye Başkanlığı Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi No: 19İHALE TARİHİ : 15/11/2021 Pazartesi günü saat: 14. 00-15. 20 arası ( Onar dakika ) 16/11/2021 Salı günü saat: 08. 30-16.

KARS (Habermetre) - KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YERLERİNİN KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI Kars Belediye Başkanlığı Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi No: 19

İHALE TARİHİ : 15/11/2021 Pazartesi günü saat: 14. 00-15. 20 arası ( Onar dakika ) 16/11/2021 Salı günü saat: 08. 30-16. 50 arası ( Beşer dakika ) İHALE YERİ : Kars Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

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