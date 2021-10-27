ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars Barajı'nı kuraklık vurdu

Baraj gölü dip seviyeyi gördü

KARS - Kars'ta bu yıl yaşanan kuraklığın etkisiyle birçok baraj ve göl dip seviyeleri gördü.

Kars'ta yaşanan kuraklık Kars Barajı'nı da olumsuz etkiledi. Kuraklığın vurduğu kentte Arpaçay ovasının sulanması ve Arpaçay Barajı'na su takviyesi çekilmesi için DSİ ekiplerince kapakları yıl içerisinde birkaç kez açılan Kars Barajı suları tamamen çekildi.

Kars Baraj Gölü'nün su ihtiyacını karşılayan Kars Çayı'nın de debisinin düşmesiyle baraj gölü suları altında kalan eski yerleşim yerlerinin kalıntılarını da ortaya çıkardı.

Sulara gömülen eski Kars-Ardahan-Göle karayolunda tamamen ortaya çıkarken, kuraklığın vurduğu baraj gölü havadan görüntülendi. Bazı yerleri çamur deryasına dönen gölü kuraklığının boyutunu gözler önüne serdi.

Kars Baraj Gölü'nün kuraklıktan dolayı etkilendiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Bu yıl kuraklık Kars'ı olumsuz etkiledi. Kuraklıktan dolayı Kars Barajı'da nasibini aldı. Üzerinde bulunduğum yer 1,5 ay önce sular altındaydı. Şu an sular metrelerce çekilmiş, Kars Barajı'da kuraklıktan nasibini alarak kurudu" dedi.

Sarıkamış Karakurt Barajı'ndan sonra sonra Kars'ın en büyük barajlarından birisi olan Kars Barajı'nın suları dip seviyeyi görürken, eski yerleşim yerleri ve eski Kars-Ardahan karayolu da yeniden ortaya çıktı.