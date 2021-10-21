Kars-Ardahan-Iğdır Tanırım Günleri Ankara'da Başladı (21.10.2021)

ARDAHAN (Habermetre) - 21- 24 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Kars-Ardahan- Iğdır Tanıtım Günleri" Valimiz Hüseyin ÖNer'in de katıldığı açılış programı ile başladı.

Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri" açılış programına, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Valimiz Hüseyin Öner, Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Kars-Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, bakanlıkların üst düzey yetkilileri, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda aşıklar dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Açılış programının ardından Ardahan, Kars ve Iğdır illerinin kültür, turizm, yöresel ürünler gibi zenginliklerini yansıtan stantlar gezildi. Valimiz Hüseyin Öner, Ardahan standını ziyaret eden misafirleri ağırlayarak sohbet etti.

Ardahan standı gazetecilerinde ilgi odağı oldu. Standı gezen gazetecilere konuşan Valimiz Hüseyin Öner, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin, geçmişte birçok ortak keder ve üzüntüleri ve aynı zamanda ortak sevinç ve gurur vesilesi gelişmeleri birlikte paylaştığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin, geçmişte birçok ortak keder ve üzüntüleri ve aynı zamanda ortak sevinç ve gurur vesilesi gelişmeleri birlikte paylaşmış, kader ortaklığı yapmış, günümüzde de bu ortak geçmişin bir parçası olarak heyecan ve mutluluklarını da paylaşan ve geleceğe umutla bakan, dayanışma ve yardımlaşmayı, işbirliğini ön planda tutan bir anlayışla hareket etmektedirler. Bu işbirliği ve dayanışmanın güzel örneklerinden biri de bugün katıldığımız etkinlik vb. organizasyonlardır.

Şehirlerimizin, tarihi, turistik değerlerimizin tanıtılmasına, yaşadığımız yörelerin kültürünün büyük şehirlere göç ederek birlikte yaşadığımız yörelerin insanlarına tanıtılmasına vesile olan bu türden etkinlikler bizler için de çok iyi bir fırsat oluşturmaktadır. Devlet ve Sivil Toplum işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan tanıtım günlerinin içinde olmaya ve destek vermeye İnşallah devam edeceğiz. Özellikle hemşehrilerimizi buluşturan, bir araya getiren, kültürümüzün, örf ve adetlerimizin yaşatılmasına, kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve illerimizin dışında da tanıtılmasına vesile olan tanıtım günlerinin 5'incisini düzenleyen Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonunun yönetim kurulunu tebrik ediyorum.

Göç ettikleri yerlerde de üreten, ülkesine, devletine ve milletine hizmetin gayretinde olan, bilgi ve birikimleriyle devletimizin gücüne güç katan hemşehrilerimizin sadece büyük şehirlerimizde değil, Kars, Ardahan ve Iğdır'da da iftihar vesilemiz olduğunun bilinmesini isteriz. İnşallah hemşehrilerimiz, ülkemize ve devletimize katacakları, kazandıracakları başarılarıyla gurur vesilemiz olmaya devam edecekler. Dayanışma, işbirliği ve yardımlaşmada da onlar en başta istifade edeceğimiz ve iş birliği yapacağımız kurumlar ve kişiler olacaklar. Ben bu organizasyonu düzenleyen Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonumuzun yönetim kurulu başkanına, yönetim kuruluna ve desteği olanlara çok teşekkür ediyorum. "

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