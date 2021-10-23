Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da gece sıcaklık sıfırın altında ölçüldü

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzincan ve Iğdır'da 3, Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 24, Erzincan'da 22, Iğdır'da 20, Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars'ta 16 ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.