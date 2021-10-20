KARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE 'HAP' TATBİKATI

KARS (DHA) - KARS'ta UMKE, Afad, itfaiye ve 112 ekipleri Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı yaptı.

Kars Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin bodrum kattaki jeneratörün bulunduğu noktada senaryoya göre, büyük bir patlama meydana geldi. Bodrum katından yoğun dumanların yükseldiği, 1'inci kattaki polikliniklerde ise 10 hastane personeli ile 5 hasta ve yakınının olduğu bildirildi.

Patlama sonrası tüm personelin tahliyesi için anons yapıldı ve haber leşme sorumlusu Hıdır Demirkıran sırasıyla HAP Başkanı, 112, itfaiye ve AFAD birimlerine bilgi verdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra AFAD da kimyasal sızıntı kontrolü yaptı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ise olay yerindeki yaralı sayısının tespit edip müdahale için çalışma başlattı. İlk incelemede 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından hasar-tespit komisyonu durum değerlendirmesi yaptı, hastanenin normal faaliyetlerini sürdürmesi karar verildi ve tatbikat sonlandırıldı.

Tatbikatta ayrıca hastane çalışanlarına yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Azer Turan, tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri