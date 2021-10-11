Karkamış'a 5 havan mermisi düştü (2) - Haberler
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Karkamış'a 5 havan mermisi düştü (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Karkamış'a 5 havan mermisi düştü (2)

VALİLİK: KÜÇÜK ÇAPLI MADDİ HASAR OLUŞTUGaziantep Valiliği, Suriye'den teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik düzenlenen havanlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

GAZİANTEP (DHA) - VALİLİK: KÜÇÜK ÇAPLI MADDİ HASAR OLUŞTU

Gaziantep Valiliği, Suriye'den teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik düzenlenen havanlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıların küçük çaplı maddi hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Karkamış ilçesinde 11.10.2021 tarihi saat 03.30 sıralarında patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edilmiş; birinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edilmiş ve yerel unsurlarca muhafaza altına alınmıştır. Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir."


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri
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