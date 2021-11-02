Karısını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta karısını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Orhan İmer, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan İmer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBSİ) ile bağlandı.

Müşteki Pakize İmer ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Orhan İmer, eşini çok sevdiğini ifade ederek, "Bir hata yaptım. Olay nedeniyle çok pişmanım. Eşimin yüzüğünü de halen takıyorum. Ben kötü bir niyetle de karşısına geçmedim. Ben müştekiden özür diliyorum, af diliyorum." dedi.

Müşteki Pakize İmer de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Orhan İmer, "Ben eşime sesleniyorum, vicdanı el veriyorsa adaletin verdiği cezaya razıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan İmer'i "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmalarda mahkeme heyetine karşı saygılı tutumu, geçmişi ve sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ile cezanın fail üzerinde göstereceği olası etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul eden mahkeme, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanığın ailesi, duruşma sonrasında Pakize İmer'e, "Mutlu musun şimdi? Bu burada kalmayacak." diyerek tepki gösterdi.

"Adalete inandım ve güvendim, bugün kazandım

Duruşma sonrasında Bakırköy Adliyesi'nin önünde açıklama yapan Pakize İmer, sanığın kendisini bıçakladığı sırada üzerinde bulunan montuyla duruşmaya geldiğini anlattı.

Adaletin yerini bulduğunu belirten Pakize İmer, "Kadın olmak ve şiddet görmek çok zor. 1 haftalık evliyken eşimin yalanlarını öğrendim ve ayrılmak istedim. Beni öldürmek istedi. Bana '3-5 yıl yatar çıkarım, bana bir şey olmaz.' dedi ama 12 yıl 6 ay aldı. O içeride çürüyecek. Gençliği bitti. Adalete inandım ve güvendim, bugün kazandım. Ailesi de 'Yanına kalmayacak.' diyerek beni tehdit etti. Korkuyorum ama adalete de güveniyorum." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Orhan İmer'in tartıştığı eşi Pakize İmer'i 22 Mart'ta birden fazla kez bıçakladığı belirtilmişti.

Eylemin "öldürmeye teşebbüs" olduğu aktarılan iddianamede, sanık Orhan İmer'in "eşini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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