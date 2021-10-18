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Karikatürist, yazar Yalçın Turgut Balaban vefat etti

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Karikatürist, yazar Yalçın Turgut Balaban vefat etti

Beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden karikatürist Yalçın Turgut Balaban, Şakirin Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden karikatürist Yalçın Turgut Balaban, Şakirin Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Balaban, Yeni Akit gazetesinde pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" başlıklı karikatürlerin yanı sıra Turgut Emin mahlasıyla yazılarını kaleme aldı.

İstanbul'da dünyaya gelen Balaban, ilk ve orta öğrenimini Erenköy Zihnipaşa İlkokulu, Saint Joseph Lisesi, Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız Filolojisi okuyan usta çizer, ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde maliye bölümünü bitirdi.

İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Balaban daha sonra Milli Gazete'de görev yaptı.

Usta çizer, "Nam-ı diğer Cilet Kamil", "Bir garip devr-i alem" ve "Matbuistan Tarihi" adlı çizgi kuşaklara imza attı.

Gölge dergisini 1975'te yayına hazırlayan ve genel yayın yönetmenliğini yapan Balaban, Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında da yer aldı. Balaban, Yeni Devir'de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini çizdi.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Kanımdan değil canımdan evladım" dediği Balaban, usta şair ile çalışma arkadaşı ve dostu oldu, Kısakürek'in vefatına kadar Büyük Doğu'da yer aldı.

Eserleri, Avrupa'da çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşan Balaban, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 1983'te ilki gerçekleştirilen Yılın Karikatüristi ödülünün sahibi oldu.

Yalçın Turgut Balaban, 1990'da Mustafa Karahasanoğlu ile haftalık Cuma dergisini yayına hazırladı, 1993'te Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan kadrodaydı. "Mümtaz Kaz" tipini çizen Balaban, yurt içinde ve yurt dışında birçok karikatür ödülüne layık görüldü.

Bir dönem haftalık mizah dergisi Filit'i çıkaran Yalçın Turgut, Mesut Uçakan'ın yönettiği Zeynepler Ölmesin filminde de başrol oynadı.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karikatürist, yazar Yalçın Turgut Balaban vefat etti - Haberler
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