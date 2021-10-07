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Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

Uşak'ta alevlere teslim olan bir kargo şirketin bulunan kargolar kül oldu.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta alevlere teslim olan bir kargo şirketin bulunan kargolar kül oldu.

Uşak Merkez'de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren UPS kargo şunesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten, iş yeri kapalıyken dumanlar yükseldi. Yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde çıkan yangın, ekiplerin titiz müdahalesi sonucu söndürülürken vatandaşların sabırla beklediği kargolar ise alevlere teslim olarak kül oldu. Çıkan yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu

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Haber: Kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu - Haberler
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