Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti - Haberler
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Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

-Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti Düzce'de kargo çalışanı kargo dağıtmak için girdiği sitenin asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) - -Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti

DÜZCE - Düzce'de kargo çalışanı kargo dağıtmak için girdiği sitenin asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Düzce'de öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Konuralp Mahallesi Şekerpınar Mevkiinde bulunan siteye kargo dağıtmak için giden Ümit Ceyla (36), sitede oturan bir kişiye kargosunu teslim ettikten sonra asansör ile 2. kattan inmek istedi. Asansörün kapısını açan Ümit Ceylan, asansörün geldiğini düşünerek kabine girince boşluğa düşerek zemine çakıldı. Olayın ardından gelen sesler üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ümit Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirlediler.

Site sakini Davut Aydın; "Apartmanda oturanlar kargocunun geldiğini ancak asansörden çıkmadığını söylediler. O sırada gürültüde geldi. Bende hemen asansörün olduğu yere gittim ve cep telefonumun ışığıyla asansör boşluğuna baktığımda yerde yatıyordu arkadaş" dedi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti

Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti

Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti

Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Son Dakika Haberleri
Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti

Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti
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Haber: Kargo çalışanı düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti - Haberler
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