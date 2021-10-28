Kargı'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kargı'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kargı'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Çorum'un Kargı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çorum'un Kargı ilçesinde kutlanmaya başlandı. Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törene, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. - ÇORUM

Kargı'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Kargı'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title