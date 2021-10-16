Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 25. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 25. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 25. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, Kardeşlerim 25. bölüm bugün var mı, Kardeşlerim son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kardeşlerim bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, Kardeşlerim bölüm bugün mü, Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir. Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar. Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir. Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.

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Haber: Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 25. bölüm bugün var mı? Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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