Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 25. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

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KARDEŞLERİM CANLI İZLE!

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Tek ihtiyacım, birazcık sen…"

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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