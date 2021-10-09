Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 23. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?
Ekranları sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 23. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 23. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 23. yeni bölüm canlı izle! ATV Kardeşlerim full HD izle!
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Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.
"Tek ihtiyacım, birazcık sen…"
Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.
Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.