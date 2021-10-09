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Kardeş katili saklandığı evde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kardeş katili saklandığı evde yakalandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren şahıs, 24 gün sonra saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kardeş katili saklandığı evde yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren şahıs, 24 gün sonra saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 15 Eylül'de ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.S.ile kardeşi C.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.S. silahla ağabeyi M.S.ye ateş açtı. C.S. olayın ardından kayıplara karışırken, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

24 gün sonra saklandığı bekar evinde yakalandı

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada C.S.'nin Şeker Mahallesi'nde bulunan bir bekar evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, C.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kardeş katili saklandığı evde yakalandı

Kardeş katili saklandığı evde yakalandı

Kardeş katili saklandığı evde yakalandı

Kardeş katili saklandığı evde yakalandı

Kardeş katili saklandığı evde yakalandı

Kardeş katili saklandığı evde yakalandı
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