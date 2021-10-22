KARDERFED Başkanı Akay'dan Vali Gürel'e ziyaret
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.
KARABÜK (AA) - Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.
Akay, ziyarette, 25-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Yenikapı'da "Karabük Tanıtım Günleri" etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.
Etkinlikte Karabük'ü en iyi şekilde tanıtacaklarını belirten Akay, "Yenikapı çok geniş bir alan. Dört günlük sürede 1 milyonun üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz." dedi.
Vali Gürel de etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Akay, Gürel'e etkinliğin davetiyesini takdim etti.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri