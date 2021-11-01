Karayolunda dört nala kaçış, trafiği alt üst etti

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş atın araçlarla dört nala yarışmaya çalışması, saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi çıkışında meydana geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, atın sol şeritte hızlı şekilde ilerlediği, bazı zamanlarda orta şeride geçerek trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. İnegöl'den Bursa'ya seyir eden sürücüler, sol şeritte dört nala koşan atı görünce şoke oldular. Koşan at zaman zaman şerit değiştirince trafikte tehlikeli anlar yaşandı. O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA