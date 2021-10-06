Karateciler engel tanımadı

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcuları, engelleri aşmaya ve başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Şampiyon sporcular katıldıkları Türkiye Şampiyonasından 1 altın 2 bronz madalyayla döndü.

1 ALTIN 2 BRONZ İLE DÖNDÜLER

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonunca İstanbul'da organize edilen Büyükler İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonasında Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu sporculardan Burak Mert Can 67 kilogramda altın, Zeynep Sağlık 50 kilogramda bronz ve Şaban Köse +84 kilogramda bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldılar.

BURAK DÜNYA ARENASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un İşitme Engelliler Olimpiyatı'nın şampiyon sporcusu Burak Mert Can başarılara doymuyor. Katıldığı tüm Türkiye Şampiyonalarından altın madalya ile dönen, Olimpiyat arenasında altın madalya kazanan başarılı sporcu, elde ettiği derece ile 19-24 Kasım'da İran'da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyon sporcuda hedef, koleksiyonuna yeni altın madalyalar eklemek.

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