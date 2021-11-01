UŞAK (Habermetre) - KARATE TAKIMI YİNE MADALYA BIRAKMADI

Hendek Belediyesi Karate Takımı, Uşak'ta yapılan İller arası Cumhuriyet Kupası Karate Turnuvası'nda 11 altın madalya, 10 gümüş madalya, 10 bronz madalya kazanarak genel klasmanda ikinci oldu. Başkan Babaoğlu, turnuvada başarı elde eden sporcuları kutladı.

ŞAMPİYON OLDULAR

18 ilden 34 kulübün yer aldığı organizasyonda antrenörler Ümit Atış ve Volkan Karagöz'ün yönetiminde bir ekiple katılan ekip Uşak'ta aldığı başarılı sonuçlarla göz doldurdu. Turnuvanın ardından gelen başarıyla Hendek'i bir kez daha gururlandıran sporcuları kutlayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, tüm ekiple gurur duyduklarını söyledi.

DESTEĞE DEVAM

Hendekli karatecilerin katıldığı her organizasyonda parmak ısırtan başarılarla adından söz ettirdiğine ve kimseye madalya bırakmadığına vurgu yapan Babaoğlu, " Sporcularımıza onların kıymetli ailelerine ve antrenörlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hendek sporun her alanında başarılarıyla dikkat çeken bir şehirdir. Sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Karate takımımız ulusal ve uluslararası alanda daha çok zaferler elde edecek. Şimdiden buna eminiz ve güveniyoruz. " dedi

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