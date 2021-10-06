Karatay Belediyesi'nde

Çevreye ve doğal hayata büyük önem veren Karatay Belediyesi, "Sıfır Atık" konusunda yaptığı çalışmalarda büyük ilerleme sağladı. Söz konusu çalışmalara ilçe halkının tamamını dahil eden Karatay Belediyesi'nin bu konudaki hedefi temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay'ı geleceğe miras bırakmak

KARATAY BELEDİYESİ İLÇEDEKİ İŞYERLERİNE ATIK PİL KUTULARI DAĞITIYOR

Karatay Belediyesi, doğaya kontrolsüz şekilde atılan kullanılmış pillerin neden olduğu tehlikeleri önlemek ve çevre kirliliğini en aza indirmek amacıyla ilçe genelindeki iş yerlerine atık pil toplama kutuları dağıtıyor.

İşyerlerine dağıtılan atık pil kutuları, periyodik olarak Karatay Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından boşaltılarak toplanan piller, gönderilen tesislerde gerekli işlemlerden geçirilerek geri dönüşümü veya bertarafı sağlanıyor.

KARATAY'DA SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI ATIK PİLLERİN TOPLANMASIYLA BÜYÜDÜ

Ekiplerin söz konusu çalışmaları sayesinde 2021 yılı itibariyle şu ana kadar 1150 kilogram atık pil toplandı.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri; pillerin cıva ve kadmiyum gibi zehirli ağır metaller içerdiğini, çöpe atılan pillerdeki ağır metallerin önce toprağa ve suya, sonra besinlere oradan da insanlara geçerek çeşitli hastalıklara neden olduğuna vurgu yaparak; "Bu nedenlerle piller çöpe, ateşe, su kaynakları ve kanalizasyona atılmamalı, toprağa gömülmemelidir. Aksi takdirde pillerin bünyesindeki metaller ve diğer kimyasallar toprağa, yeraltı sularına ve denizlere karışıp, canlılara ve doğaya zarar verir. Dağıttığımız atık kutularında toplanan piller, tesislerde gerekli işlemlerden geçirilip demir-çelik sektöründe değerlendiriliyor. Geri dönüşümü olmayan pil türleri de bertaraf ediliyor. Böylece hem çevre ve insan sağlığı korunmuş, hem de ekonomiye katkı sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

KARATAY ESNAFINDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Karatay Belediyesi tarafından işyerlerine atık pil kutuları konan esnaf da yürütülen söz konusu çalışmaları önemli gördüklerini söylediler. Karatay esnafı, atık pil kutuları projesi hakkında şunları dile getirdiler: "Çok güzel bir uygulama. Eskiden pillerimizi çöp kutularına atıyorduk. Bu da hem doğaya, hem insana hem de suya zarar veriyordu. Artık kullanıldıktan sonra çöpe atacağımız atık pilleri işyerlerimize dağıtılan kutularda toplayacağız. Bu güzel hassasiyetleri dolayısıyla Karatay Belediyemize teşekkür ediyoruz."

KARATAY'DA HER VATANDAŞ "SIFIR ATIK" GÖNÜLLÜSÜ

Karatay Belediyesi'nin "Sıfır Atık" çalışmalarına yönelik bir diğer çalışması ise konutlara yönelik. Bu kapsamda "Geri Dönüşüm Evden Başlar" sloganıyla proje başlatan Karatay Belediyesi, ilçe genelindeki bütün evlerde geri dönüşüm bilgilendirmesi yapıyor.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile 'Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüleri' tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılı itibariyle şu ana kadar 26 bin konutta hem "Sıfır Atık" konusunda vatandaşa kısa eğitimler verildi hem de evlere bilgilendirici broşür, tohum kalem ve Atık Toplama Poşeti dağıtıldı. Konutlardaki 'Geri Dönüşüm Eğitimleri' kapsamında yılsonuna kadar 40 bin konuta ulaşılması hedefleniyor.

EVSEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ KAYNAĞINDA BAŞLIYOR

Projeyle evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması, ekonomik olarak değer taşıyan kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit ambalaj gibi atıkların yanı sıra yağlar, ilaçlar ile piller gibi atıkların çöplerden ayrı bir şekilde toplanması hedefleniyor. Toplanan atıklar ise ekipler tarafından ilgili tesislere gönderilerek ekonomiye ve kullanıma yeniden kazandırılıyor.

YAŞANALABİLİR BİR GELECEK BIRAKMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sıfır atık çalışmalarını çok önemsediklerinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca; "İlçemiz genelinde Sıfır Atık bilincinin daha da gelişmesi ve daha geniş bir tabana yayılması adına ilçemizdeki herkese ulaşma gayretindeyiz. Temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay'ı geleceğe miras bırakmak, bizim en büyük sorumluluğumuz. Karatay Belediyesi olarak bu sorumlulukla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Geri dönüşüm çalışmalarımızla yaşadığımız doğayı ve canlıları koruyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. Günlük yaşantımızda çok daha az atığın oluşması ve oluşan bu atıkların uygun bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesi için Karatay genelinde eğitimler veriyoruz. Özellikle site yöneticilerimiz ve apartman görevlilerimizle bir araya gelerek, onlara projeyi ve projenin nasıl yürüteceğimizi anlatıyoruz. Atıklar, evlerde tiplerine göre ayrıştırılıyor ve dönüştürülüyor. Karatay'da çöpler artık doğayı kirletmiyor, aksine temiz bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlıyor. Sıfır atık ve çevre konusunda hemşehrilerimizin de duyarlı hareket etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu vesileyle projemize katkı sunan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum" dedi.

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