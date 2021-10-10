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Karatay Belediyesi lavanta bahçesini büyütüyor

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Karatay Belediyesi lavanta bahçesini büyütüyor

Karatay Belediyesi, 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alanda 100 binden fazla lavanta fidesi ekerek oluşturduğu Lavanta Bahçesi'ni büyüteceği bildirildi.

Karatay Belediyesi, 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alanda 100 binden fazla lavanta fidesi ekerek oluşturduğu Lavanta Bahçesi'ni büyüteceği bildirildi.

Bahçenin hemen yanındaki 250 bin metrekarelik alan, ekipler tarafından ekim dönemine hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada yürütülen çalışmayla yeni alana 200 bin lavanta fidesi ekilerek 340 bin metrekareye ulaşacak bahçe, Karatay'ın güzelliğine güzellik katacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, görsel güzellikleriyle bulundukları yerlerin atmosferini bir anda değiştiren, ekonomik boyutuyla üreticisine kazanç sağlayan lavantanın Karatay'a da çok yakıştığını belirterek, 2019 yılında kurdukları Lavanta Bahçesi'ni büyütmenin heyecanını yaşadıklarını söylediği ifade edildi.

Kılca konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

"Karaaslan Üzümcü Mahallemizde oluşturduğumuz Lavanta Bahçemizin bulunduğu alan iki yıl öncesine kadar moloz yığını içerindeydi. Biz, 90 bin metrekarelik bu alana 100 bin lavanta fidesi ekerek burayı göz alıcı bir güzelliğe dönüştürdük. Şimdi bu bahçemize 250 bin metrekarelik bir alan daha ekleyerek ilçemizin güzelliğine ayrı bir güzellik katacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu alana 200 bin lavanta fidesi daha ekerek toplamda 300 bin lavanta bitkisiyle gelecek Yaz aylarında Konyalı hemşerilerimizle görsel bir şölene hep birlikte şahitlik edeceğiz."

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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