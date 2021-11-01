Karatay Belediye Başkanı Kılca, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğü ekiplerinin Fevzi Çakmak Mahallesi ile Hacıyusuf Mescit mahallelerinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Kılca, bu yıl ilçe geneli için koydukları 250 bin asfalt serimi hedefinde adım adım ilerlediklerini belirtti.

Merkez ve merkeze bağlı tüm mahallelerde altyapı, asfaltlama ve parke yol çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettiklerini ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, Konya Ticaret Borsası ve Buğday Pazarı'nın bulunduğu Akan Caddesi'nde yol asfaltlama çalışması yaptı. Caddemizdeki asfaltlama çalışmamızı tamamladık. Buradaki çalışmamızın yanı sıra ekiplerimiz, Hacıyusuf Mescit Mahallesi'nde de 10 sokağın asfaltlamasını yapıyor. Şu anda ilçemizin birçok yerinde ekiplerimiz bu çalışmaları yürütüyor. Geçtiğimiz yıl 200 bin ton asfalt hedefimiz vardı. Bu hedefimizi aşmıştık. Bu yıl da bu hedefimizi tazeleyerek 250 bin ton hedefi koyduk. Bu asfalt sezonumuzu oldukça yoğun geçiriyoruz ve asfalt hedefimizi aşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de çalışmalarımızda emekleri olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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