Karatay'a kazandırılan Orhangazi Sosyal Tesisi'nin açılışı yapıldı

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve içerisinde KOMEK derslikleri, atölyeler, emekli konağı ile muhtarlık ofisinin bulunduğu Orhangazi Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karatay'ın ihtiyaçları ve ilçenin 80 mahallesinin talepleri doğrultusunda eğitimden kültüre, spordan çevreye kadar her alanda birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, Orhangazi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılış için düzenlenen törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok amaçlı olarak hizmet vermesine yönelik tasarladıkları sosyal tesisin Orhangazi Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

"Karatay kazanınca Konya; Konya kazanınca Türkiye kazanır"

Yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Orhangazi Sosyal Tesisi'nin, Karataylıların aile sıcaklığında vakit geçireceği bir ortam olduğunun altını çizen Kılca, "Yatırım bedeli 3.2 milyon lira ve bin 145 metrekarelik inşaat alanına sahip olan, içerisinde KOMEK derslikleri ve atölyeleri ile birlikte emekli konağı, muhtarlık ofisi, çocuk oyun alanlarının bulunduğu Orhangazi Sosyal Tesisimiz, Büyükşehir Belediyemiz Meslek Edindirme Kursları KOMEK olarak hizmet verecek. Yerel yönetimler olarak bize düşen millet ve devlet arasında köprü olabilmektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın istek ve beklentileri doğrultusunda fayda merkezli projeler geliştirmek ve bu projeleri ivedilikle hayata kazandırmak için çalışıyoruz. Seçimlerin hemen sonrasında tüm mahallelerimizi dolaştık. Mahallelerimizin ihtiyacını yerinde tespit ettik. Orhangazi Mahallemizden de yoğun bir şekilde meslek edindirme kursu talebi vardı. Bu talep doğrultusunda burayı inşa ettik ve Büyükşehir Belediyemize KOMEK olarak kullanılmak üzere tahsis ediyoruz. Tesisimize şimdiden müracaat edenlerin yoğunluğu ile kayıtların dolduğunu gördük. Bu bölgede gerçekten bir ihtiyaçmış. Bizler şunun farkındayız; Karatay kazanınca Konya, Konya kazanınca Türkiye kazanır. Çünkü yapılan her hizmet birbirinin tamamlayıcısı, dayanağı ve gücüdür. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yine hep birlikte ilçemizi çok daha güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı yaptığı konuşmada Konya'da şehrin insanlarının geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına her gün yeni bir hizmetin gerçekleştirildiğini ifade ederek belediye başkanlarına teşekkür etti.

Orhangazi Sosyal Tesisi'nin Konya modeli belediyeciliğe güzel bir örnek olduğunu dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, yeni proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Başkan Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik ifadesini sıklıkla kullanıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bu binadır. Diğer şehirlerde her ne kadar aynı partiden bile olsa belediyeler arasında her zaman bir rekabet, her zaman bir öne geçme arzusu vardır ama Konya'da birlikte çalışma kültürünün ne kadar geliştiğinin göstergesi bu binadır. Çünkü binanın yapımı ve tüm finansmanı Karatay Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. İşletmesi, içinin tefrişatı Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Bu dönem özellikle merkez ilçelerimizde ve 30 ilçemizin tamamında büyük bir koordinasyonla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende son olarak konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediyesi'nin Konya'ya ilim irfan yuvası kazandırma geleneğini sürdürdüğünü ifade ederek belediyenin proje ve yatırımlarıyla insana dokunduğunu söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından tesis, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Açılış törenine Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay mülki amirleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA