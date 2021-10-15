Karasu'da yazarlık atölyesi açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yazarlık atölyesi açıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi Başkanı Fahri Tuna ile küçürek öykü yazarlarından Arzu Özdemir tarafından 14 hafta boyunca verilecek olan eğitim kapsamında 30 öğrenci ve 16 yazar adayı iki grup halinde eğitim görecek.

Karasu Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, "Bir medeniyet kurulacaksa sadece ekonomi, sanayi ve teknolojideki gelişmelerle olmaz. Bir ülke veya bir medeniyetin kurulmasında manevi değerlerin de olması lazım. Bu unsurların en önemlisi de edebiyattır." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan da geleceğin yazarları için bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, "Yazarlık atölyesi daha önce pek çok yerde açıldı. Sakarya'da ilçeler bazında ilk defa Karasu'da başlatıldı." dedi.

Yazar Fahri Tuna da bu kültürel etkinliğin bir ilçede olmasının ayrı bir mutluluk ve gurur verici olduğunu dile getirerek, "İl merkezlerinde her türlü imkanlar mevcut ama ilçelerde, köylerde çok sayıda yazar ve edebiyat değerleri var. Bu değerleri ve yetenekleri keşfetmek, onları geliştirmek bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Yazar Arzu Özdemir de "Karasu'da beş yıldır böyle bir çalışmanın hayalini kuruyordum. Adeta hayalim gerçek oldu. Karasu halkı için çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Yazarlık atölyesi öğrencilerinden Sudenaz Serra Arslan da karşısına çıkan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini anlattı.

Aslı Ecem Aşık ve Sudenaz Şahin de atölyede olmaktan memnun olduğunu kaydetti.