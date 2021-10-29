Karasu'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 8 bin lira para cezası kesildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 8 bin lira para cezası kesildi.
Kurudere Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Kumar oynarken suçüstü yakalanan A.D, B.A, T.D, N.E, İ.K. ve M.D'ye toplam 8 bin 16 lira para cezası kesildi.
Ayrıca, kahvehane sahibi olduğu belirlenen İ.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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