Karapınar Yeşilay Şubesi, 'bağımlılıkla mücadele' konulu bilgilendirme toplantısı yaptı - Haberler
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Karapınar Yeşilay Şubesi, "bağımlılıkla mücadele" konulu bilgilendirme toplantısı yaptı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınar Yeşilay Şubesi,

Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan rehber öğretmenlere, Yeşilay Şubesi tarafından "bağımlılıkla mücadele" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan rehber öğretmenlere, Yeşilay Şubesi tarafından "bağımlılıkla mücadele" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Yeşilay Konya Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, yıllardır insanların hayatını etkileyen bağımlılık çeşitleriyle mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

İnsanlara, küçük yaştan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalması için çaba gösterdiklerini ifade eden Argon, "Bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Tüm yurtta bağımlılarla ele ele verip Yeni bir nesil temiz bir nesil yetiştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bağımlı kişi ile kurulan doğru iletişim kurtulma sürecini hızlandırır. Ne istediğini bilen nesil yetiştirmek çok önemli." diye konuştu.

Argon'un konuşmasının ardından, Yeşilay YEDAM Eğitim Sorumlusu Ceylan Polat ve Yeşilay Önleyici Hizmet Sorumlusu Gamze Yekebaşlı "madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, tütün bağımlılığı, kumar bağımlılığı" konularına ilişkin sunum yaptı.

Programa, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Harmancı, İlçe Gençlik Merkezi ve Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul,Yeşilay Karapınar Şube Başkanı Erhan Uysal ile Konya Yeşilay Şube yetkilileri katıldı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karapınar Yeşilay Şubesi, 'bağımlılıkla mücadele' konulu bilgilendirme toplantısı yaptı - Haberler
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