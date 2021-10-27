Karapınar'da Ziraat Odası, çiftçileri bilgilendiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karapınar'da Ziraat Odası, çiftçileri bilgilendiriyor

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınar'da Ziraat Odası, çiftçileri bilgilendiriyor

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Ziraat Odası Toplantı Salonunda, pandemi önlemleri dikkate alınarak çitçilerle gruplar halinde görüşmeler yapılıyor.

Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, buğday arpa ekiminde alternatif taban gübre seçimi ve kullanımı ile ihtiyaç duydukları diğer konularda bire bir bilgilendirmeler yaptı.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, gerek tarla başlarında gerekse odada çiftçilere bilgiler vermeye devam ettiklerini söyledi.

Durmuş, onların daha çok bilgilenmesi daha çok verim alabilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Karapınar'da Ziraat Odası, çiftçileri bilgilendiriyor

Karapınar'da Ziraat Odası, çiftçileri bilgilendiriyor

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title