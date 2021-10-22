Karapınar'da robotik yazılım ve kodlama kursu açıldı

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda robotik yazılım ve kodlama kursu açıldı.

İlçede öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması ve kendilerini daha iyi geliştirebilmelerine imkan sağlamak için açılan robotik kodlama atölyesinde, öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı.

Karapınar Belediyesi tarafından yaptırılan atölyede 15 öğrenci, robotiğin temel kavramları, kodlama, algoritma ve robotun kontrol sistemleri konusunda eğitim alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, kurs sayesinde öğrencilerin, akademik gelişimlerinin yanı sıra çağın teknolojik gelişmelerine yönelik kendilerini geliştirme imkanı bulacağını söyledi.