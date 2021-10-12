Karantinadaki Rana'ya muhtardan doğum günü sürprizi - Haberler
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Karantinadaki Rana'ya muhtardan doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Karantinadaki Rana'ya muhtardan doğum günü sürprizi

Sultangazi'de karantinada olduğu için doğum gününü kutlayamayan Rana'ya ailesi ve mahalle muhtarı sürpriz doğum günü yaptı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de karantinada olduğu için doğum gününü kutlayamayan Rana'ya ailesi ve mahalle muhtarı sürpriz doğum günü yaptı. 9 yaşına giren Rana hem çok mutlu olduğunu, hem de çok şaşırdığını ifade etti.

Sultangazi'de yaşayan ve önceki gün 9 yaşına giren Rana Karabayır, her yıl ailece kutladıkları doğum gününü karantinada oldukları için bu yıl kutlayamadı. Küçük kızın üzüldüğünü fark eden baba Orhan Karabayır ise mahallenin muhtarı ve aynı zamanda da çocukluk arkadaşı olan İsmail Karcıoğlu ile süpriz doğum günü düzenlediler. Kapıyı açtığında elinde bir pasta ile muhtar amcasını ve eşini karşısında gören küçük Rana ise çok mutlu oldu ancak karantinada oldukları için kapı önünden kendisi için özel olarak hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İsmail Bey geldi kendisinden yardımcı olmasını istedim"

Kızının mutluluğuna sevinen baba Orhan Karabayır, "Kızımın doğum günü vardı ancak ailece karantinada olduğumuz için planladığımız doğum gününü yapamadık ve kızımın üzüldüğünü fark ettim aklıma muhtarımız İsmail Bey geldi kendisinden yardımcı olmasını istedim o da kırmadı Allah razı olsun" dedi.

"Bizde eşim ile birlikte yeğenim Rana'ya bir sürpriz yaptık"

Mahalle muhtarı İsmail Karcıoğlu, "Orhan kardeşim benim çocukluk arkadaşım önceki gün beni aradı ve kızımın doğum günü var ama biz ailece karantinada olduğumuz için dışarıya çıkamıyoruz diye üzülüyor. Kızıma bir sürpriz yapar mısın? dedi. Bizde eşim ile birlikte yeğenim Rana'ya bir sürpriz yaptık. İyi ki yapmışız hepimiz çok mutlu olduk Rana'ya bir ömür boyu mutluluklar diliyorum her zaman onun yanındayım" ifadelerini kullandı.

"Benim doğum günüm yaklaşmıştı fakat ertelemek zorunda kalacaktık çok üzülüyordum"

Küçük Rana ise, "Sınıfımızda Korona virüs çıktığı için ailece karantina sürecine girdik benim doğum günüm yaklaşmıştı fakat ertelemek zorunda kalacaktık çok üzülüyordum sonra İsmail amcam yetişti ve bana sürpriz yaptı muhtar İsmail amcama teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Karantinadaki Rana'ya muhtardan doğum günü sürprizi

Karantinadaki Rana'ya muhtardan doğum günü sürprizi

Karantinadaki Rana'ya muhtardan doğum günü sürprizi

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Haber: Karantinadaki Rana'ya muhtardan doğum günü sürprizi - Haberler
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