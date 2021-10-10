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Karantinada olması gerekirken eğlence mekanı önünde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel
Karantinada olması gerekirken eğlence mekanı önünde yakalandı

KÜTAHYA'da karantinada olması gerekirken eğlence mekanları önünde polis ekiplerinin uygulamasında yakalanan A.O.S.'ye 5 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da karantinada olması gerekirken eğlence mekanları önünde polis ekiplerinin uygulamasında yakalanan A.O.S.'ye 5 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri dün gece eğlence mekanlarının bulunduğu Vefa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama sırasında kontrolden geçirilen A.O.S.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi. Karantina kurallarını ihlal ederek eğlenmeye geldiği tespit edilen A.O.S., 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek karantina da olması gereken otele götürüldü. Ayrıca A.O.S.'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.


Karantinada olması gerekirken eğlence mekanı önünde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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