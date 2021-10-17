Karamürsel'de özel halk otobüsüne binmeye çalışırken kaldırıma düşen genç yaralandı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsüne binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek kaldırıma düşen genç yaralandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsüne binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek kaldırıma düşen genç yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi'ndeki otobüs terminaline gelen E.A. (15), T.A. yönetimindeki 41 K 0302 plakalı özel halk otobüsüne binmek isterken dengesini kaybederek kaldırıma düştü.
Yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.