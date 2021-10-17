Karamürsel'de özel halk otobüsüne binmeye çalışırken kaldırıma düşen genç yaralandı - Haberler
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Karamürsel'de özel halk otobüsüne binmeye çalışırken kaldırıma düşen genç yaralandı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Karamürsel'de özel halk otobüsüne binmeye çalışırken kaldırıma düşen genç yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsüne binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek kaldırıma düşen genç yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsüne binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek kaldırıma düşen genç yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki otobüs terminaline gelen E.A. (15), T.A. yönetimindeki 41 K 0302 plakalı özel halk otobüsüne binmek isterken dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karamürsel'de özel halk otobüsüne binmeye çalışırken kaldırıma düşen genç yaralandı

Karamürsel'de özel halk otobüsüne binmeye çalışırken kaldırıma düşen genç yaralandı

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karamürsel'de özel halk otobüsüne binmeye çalışırken kaldırıma düşen genç yaralandı - Haberler
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