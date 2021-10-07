Karamürsel Avcıköy - Tahtalı köyleri arasına beton yol yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köy yollarına yerli kaynaklarla imal edilen beton yollar yapılıyor. Karamürsel Avcıköy - Tahtalı köyleri arası 9, 5 kilometre uzunluğundaki stabilize, toprak yol yerine beton yol yapımına başlandı.

ÇELİK HASIR İMALATI ÜZERİNE BETON

Karamürsel'in Avcıköy-Tahtalı köyleri arası 9, 5 kilometre uzunluğundaki stabilize malzeme serili yola, alt temel serimi sonrası çelik hasır seriliyor. Çelik hasır üzerine de beton dökülerek, beton yol yapılıyor. 6, 5 metre genişlikte olacak yeni beton yol ile Avcıköy-Tahtalı köyleri arası ulaşım daha konforlu bir hale gelecek.

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