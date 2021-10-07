Karaman YEDAM'dan Vali Işık'a Ziyaret

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki YEDAM personelini kabul etti.

Kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışma Merkezinde görev yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının da hazır bulunduğu ziyarette YEDAM tarafından bağımlılıkla mücadele noktasında uzman personelin katılımlarıyla alkol, tütün, madde ve internet gibi her türlü bağımlılık konusunda sorun yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanarak vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılması noktasında çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Bağımlılıkla mücadele noktasında gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar konusunun da istişare edildiği ziyarette konuklarıyla YEDAM'ın kuruluş amacı ve hedef kitlesi hakkında bir süre sohbet eden Vali Işık, bağımlıkla mücadele noktasında ilimizde böyle bir merkezin faaliyet göstermesinden dolayı Yeşilay Şube Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki YEDAM personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Karaman Valiliği/BASIN

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