Karaman Valisi Işık, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Işık mesajında, tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası olan cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünün, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Cumhuriyeti her zaman canları pahasına koruduklarını ve korumaya da devam edeceklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak adına kararlılık ve azimle çalışmak en öncelikli görevimizdir. Cumhuriyet, geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan, gurur verici atılımların ve başarıların sağlanması ve her türlü zorlu engelin aşılması mücadelesinde bizlere güç veren bir değerdir. Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü yaşadığımız bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bu duygularla cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; Karamanlı hemşerilerime sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

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