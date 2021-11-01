Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 01.11.2021 tarihli ve 57 Numaralı Kararı

KARAMAN (Habermetre) - İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI Karaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mehmet Alpaslan IŞIK Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı toplanmış olup; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28. 10. 2021 tarihli ve sayı yazısı gereği aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış Hıfzıssıhha Kurulu kararının kaldırılmasına,

3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

4-Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet