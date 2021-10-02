Karaman'daki ambulans kazasında yaralılardan 1'i hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'daki ambulans kazasında yaralılardan 1'i hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'daki ambulans kazasında yaralılardan 1'i hayatını kaybetti

Karaman'da hasta taşıyan ambulansın yolcu minibüsü ve seyyar satıcı aracıyla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da hasta taşıyan ambulansın yolcu minibüsü ve seyyar satıcı aracıyla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Eylül günü sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Evde Sağlık Hizmet Biriminde görevli ve hasta taşıyan Recep B. yönetimindeki 70 FN 172 plakalı ambulans, İbrahim H. idaresindeki 70 M 195 plakalı yolcu minibüsü ile kavşakta çarpıştıktan sonra yol kenarındaki seyyar satıcıya da çarparak devrildi. Kazada sürücülerle birlikte ambulansta bulunanlar ile minibüsteki yolcular ve seyyar satıcı olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılardan, kaza sırasında ambulansta hasta olarak bulunan Halis Altınparmak tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eşini kazada kaybeden kadının feryadı yürek burktu

Eşini kazada kaybeden kadının feryadı yürek burktu

 Yük asansörü belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Yük asansörü belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

 Kağıthane'de kendisini rahatsız eden adamı yaralayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Kağıthane'de kendisini rahatsız eden adamı yaralayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz Şafak Sezer Donald Trump
Spor Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Hulusi Akar Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaman'daki ambulans kazasında yaralılardan 1'i hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:49:07. #1.11#