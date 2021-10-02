Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti

Karaman'da hasta taşıyan ambulansla dolmuşun çarpıştığı kazada yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KARAMAN (AA) - Karaman'da hasta taşıyan ambulansla dolmuşun çarpıştığı kazada yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ambulansta hasta olarak bulunan Halis Altınparmak Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

30 Ağustos günü Recep Baltacı yönetimindeki 70 FN 172 plakalı ambulansla İbrahim Hacıoğlu idaresindeki 70 M 195 plakalı dolmuş, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi Adliye kavşağında çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, kavşakta duran seyyar satıcı Rüstem Tümkaya'ya çarparak yan yatmıştı.

Kazada seyyar satıcı ile sürücülerinde aralarında olduğu 10 kişi yaralanmıştı.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ebru Şallı Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Hikmet Karaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:16:42. #1.17#